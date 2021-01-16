В МЧС посоветовали побыстрее избавляться от новогодних ёлок

В московском управлении МЧС России посоветовали не держать новогодние ёлки в течение длительного времени, поскольку они с каждым днём становятся пожароопаснее.

Спасатели рекомендуют убирать ель сразу после того как она начала осыпаться, поскольку дерево может мгновенно вспыхнуть из-за одной искры. Также в МЧС напомнили об акции "Елочный круговорот", которая проходит в Москве.

Жители столицы могут сдать праздничные деревья на переработку.