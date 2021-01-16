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В МЧС посоветовали побыстрее избавляться от новогодних ёлок

Происшествия » Человеческий фактор

В московском управлении МЧС России посоветовали не держать новогодние ёлки в течение длительного времени, поскольку они с каждым днём становятся пожароопаснее.

Спасатели рекомендуют убирать ель сразу после того как она начала осыпаться, поскольку дерево может мгновенно вспыхнуть из-за одной искры. Также в МЧС напомнили об акции "Елочный круговорот", которая проходит в Москве.

Жители столицы могут сдать праздничные деревья на переработку.

Автор: Алексей Корнеев
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