В московском управлении МЧС России посоветовали не держать новогодние ёлки в течение длительного времени, поскольку они с каждым днём становятся пожароопаснее.
Спасатели рекомендуют убирать ель сразу после того как она начала осыпаться, поскольку дерево может мгновенно вспыхнуть из-за одной искры. Также в МЧС напомнили об акции "Елочный круговорот", которая проходит в Москве.
Жители столицы могут сдать праздничные деревья на переработку.
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