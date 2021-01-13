Жительница Липецка получила материнский капитал по ложным документам

В Липецке женщина предоставила в госучреждения фальшивые документы, чтобы получить ежемесячные выплаты и материнский капитал.

Как сообщает издание vesti-lipetsk.ru, 40-летняя местная жительница представила в МФЦ поддельное свидетельство о рождении ребёнка, чтобы получать ежемесячные выплаты.

Позже это же фейковое свидетельство о рождении дочери она представила в Пенсионный фонд, благодаря чему получила материнский капитал.

В итоге липчанку разоблачили, в отношении неё возбуждено уголовное дело. В ближайшее время оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.