Пьяный водитель насмерть сбил мать и дочь в Братске

В Братске нетрезвый водитель сбил шедших по обочине мать и дочь. В результате аварии обе женщины погибли.

Как сообщает издание sever138. ru, трагедия произошла 11 января. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21099 и сбил на обочине трёх женщин. Мать и дочь скончались на месте, ещё одна пострадавшая была госпитализирована.

Известно, что в настоящее время водителя автомобиля задержали. Правоохранители установили, что он и его пассажиры были пьяны. В настоящее время полиция разыскивает очевидцев аварии.