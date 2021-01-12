В Братске нетрезвый водитель сбил шедших по обочине мать и дочь. В результате аварии обе женщины погибли.
Как сообщает издание sever138. ru, трагедия произошла 11 января. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21099 и сбил на обочине трёх женщин. Мать и дочь скончались на месте, ещё одна пострадавшая была госпитализирована.
Известно, что в настоящее время водителя автомобиля задержали. Правоохранители установили, что он и его пассажиры были пьяны. В настоящее время полиция разыскивает очевидцев аварии.
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