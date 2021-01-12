На пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек

Сегодня ночью в Екатеринбурге пожар в многоэтажке унёс жизни восьми человек. Среди погибших один ребёнок.

Кадры с места происшествия опубликовало региональное управление МЧС.

По словам Александра Шульги, старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области, по факту пожара в девятиэтажке возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем:

очаг возгорания был в квартире на втором этаже.

"Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, из них одного ребенка. Все они в больнице", — рассказали в пресс-службе МЧС.

Всего из дома вывели 90 человек. Чтобы люди не замерзли, их разместили в пожарных автомобилях.

Жительница дома умоляла о помощи в соцсети

Пока спасатели тушили огонь и выводили людей, женщина, проживавшая на одном из верхних этажей, написала в Twitter, что заблокирована в своей квартире вместе с ребёнком.

"Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком взаперти. Дым. <…> Вызовите пожарных", — написала она.

Спасти Наталью — так звали женщину — и её шестилетнюю дочь Веру не удалось...