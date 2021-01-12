На пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек

Сегодня ночью в Екатеринбурге пожар в многоэтажке унёс жизни восьми человек. Среди погибших один ребёнок.
Кадры с места происшествия опубликовало региональное управление МЧС.
По словам Александра Шульги, старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области, по факту пожара в девятиэтажке возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем:
"Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, из них одного ребенка. Все они в больнице", — рассказали в пресс-службе МЧС.
Всего из дома вывели 90 человек. Чтобы люди не замерзли, их разместили в пожарных автомобилях.
Пока спасатели тушили огонь и выводили людей, женщина, проживавшая на одном из верхних этажей, написала в Twitter, что заблокирована в своей квартире вместе с ребёнком.
"Квартира снизу горит, задыхаемся. Я с ребенком взаперти. Дым. <…> Вызовите пожарных", — написала она.
Спасти Наталью — так звали женщину — и её шестилетнюю дочь Веру не удалось...
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