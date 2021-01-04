Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный вооружённый мужчина ограбил отделение Сбербанка.

Как сообщает издание bfm.ru, инцидент произошёл в отделении банка на Сенной площади 4 января около 11:40 утра. В здание ворвался мужчина в маске, и, угрожая кассиру пистолетом, похитил полмиллиона рублей и восемь тысяч долларов.

Отмечается, что нападавшему удалось скрыться с деньгами. В настоящее время правоохранители заняты его поисками, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Недавно "Правда.ру" сообщала, что мужчина позвонил в отделение Сбербанка в Горно-Алтайске и сообщил, что оно заминировано. К счастью, сообщение оказалось ложным.