В Санкт-Петербурге неизвестный вооружённый мужчина ограбил отделение Сбербанка.
Как сообщает издание bfm.ru, инцидент произошёл в отделении банка на Сенной площади 4 января около 11:40 утра. В здание ворвался мужчина в маске, и, угрожая кассиру пистолетом, похитил полмиллиона рублей и восемь тысяч долларов.
Отмечается, что нападавшему удалось скрыться с деньгами. В настоящее время правоохранители заняты его поисками, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Недавно "Правда.ру" сообщала, что мужчина позвонил в отделение Сбербанка в Горно-Алтайске и сообщил, что оно заминировано. К счастью, сообщение оказалось ложным.
Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса — это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.