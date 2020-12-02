В Горно-Алтайске неизвестный "заминировал" отделение банка

В Горно-Алтайске неизвестный мужчина угрожал взорвать отделение Сбербанка, если ему не переведут 300 тысяч рублей.

Как сообщает Тelegram-канал Mash, инцидент произошёл в офисе Сбербанка на проспекте Коммунистическом. В отделение поступил анонимный звонок, голос в трубке потребовал перевести на указанный им счёт 300 тысяч рублей, либо он взорвёт здание.

На место прибыли полицейские, спасатели и кинологи.

Новостной портал "Новости Горного Алтая" сообщает, что взрывных устройств в отделении банка обнаружено не было, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.