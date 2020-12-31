Сотрудница полиции из Нижнего Тагила потеряла табельное оружие

В Нижнем Тагиле сотрудница полиции во время несения дежурства потеряла табельное оружие.

Как сообщает издание tagilcity. ru, женщина потеряла пистолет Макарова. Инцидент произошёл 29 декабря в районе парка "Народный". Отмечается, что пистолет был снаряжен восемью патронами.

В настоящее время по факту случившегося проводят проверку прибывшие на место происшествия сотрудники ГУ МВД по Свердловской области. Кроме того, проверку проводит гарнизон полиции Нижнего Тагила.

"Комсомольская правда" сообщает, что 37-летняя сотрудница полиции работает в органах с 2008 года, а в нынешней должности — с 2015.