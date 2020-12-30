Сильные землетрясения произошли в Японии и на Филиппинах

В Японии и на Филиппинах произошли сильные землетрясения. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщает rt. com, "Национальное метеорологическое управление Японии" заявило, что в стране ощущались подземные толчки магнитудой 5,1. Эпицентр находился в провинции Ибараки неподалёку от столицы, Токио. Очаг залегал на глубине 60 километров.

"Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщает, что на побережье Филиппин магнитуда землетрясения составила 5,6. Эпицентр стихии находился в акватории Филиппинского моря у побережья острова Минданао.

В обоих случаях о жертвах и разрушениях не сообщается.