Экс-капитан "Онеги" рассказал о состоянии судна

Бывший капитан рыболовецкого судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море, рассказал о техническом состоянии корабля.

По его словам, он отработал капитаном корабля три года и за это время никаких технических неисправностей не было.