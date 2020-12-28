Бывший капитан рыболовецкого судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море, рассказал о техническом состоянии корабля.
По его словам, он отработал капитаном корабля три года и за это время никаких технических неисправностей не было.
"При мне судно было в хорошем рабочем состоянии. Никаких даже признаков не было того, что случилось", — приводит слова экс-капитана издание Nation News.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.