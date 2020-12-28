Микроавтобус с россиянами извлекли из снежных заносов в Сербии

Сербские пожарные-спасатели извлекли из снежных заносов в горах застрявший микроавтобус с российскими гражданами. Среди спасённых — двое детей.

Происшествие случилось неподалёку от Стубло в области Златибор. Это туристическая горная область, расположенная на юго-западе Сербии. Микроавтобус с россиянами застрял на трассе в горах из-за снежных заносов.

"Восемь пожарных-спасателей на четырёх автомобилях успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка и четверых взрослых", — сообщило Министерство внутренних дел Республики Сербия.

В ведомстве также призвали туристов и водителей быть осторожными и внимательными в связи с опасной погодной ситуацией.