Ученица ярославской школы принесла на урок гранату

В одной из школ Ярославля были приостановлены занятия из-за сообщения о том, что одна из учениц принесла в учебное заведение гранату.

Как сообщает местное издание, инцидент произошёл 25 декабря в школе № 40 в Красноперекопском районе. Во время дискуссии со школьницей из-за оценки учитель заметила в её руках гранату и забила тревогу. Из школы всех эвакуировали, на место прибыли полицейские и медики.

В соцсетях распространили информацию о том, что девочка принесла в школу осколочную гранату, однако всё оказалось гораздо прозаичнее. Граната оказалась бутафорской, обычной игрушкой, и никакой опасности для окружающих не представляла.