Ночью 23 декабря на Байкале произошло землетрясение

В ночь на 23 декабря в Бурятии произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 02:29. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Энергетический класс составил 9,7.

Это уже не первое землетрясения в декабре.

До этого подземные толчки были зафиксированы 10 декабря в 05:44 и 22:20. Ещё одно землетрясение произошло 15 декабря возле посёлка Янчукан, а потом 17 декабря — недалеко от посёлка Бугульдейка, и 19 декабря — на Байкале.

21 декабря в 06:26 жители Иркутской области снова ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения располагался в Зиминском районе.