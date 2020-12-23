В ночь на 23 декабря в Бурятии произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 02:29. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Энергетический класс составил 9,7.
Это уже не первое землетрясения в декабре.
До этого подземные толчки были зафиксированы 10 декабря в 05:44 и 22:20. Ещё одно землетрясение произошло 15 декабря возле посёлка Янчукан, а потом 17 декабря — недалеко от посёлка Бугульдейка, и 19 декабря — на Байкале.
21 декабря в 06:26 жители Иркутской области снова ощутили подземные толчки. Эпицентр землетрясения располагался в Зиминском районе.
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