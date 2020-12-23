В Индии мужчина "воскрес" во время подготовки к его погребению

Индус "воскрес" во время обряда погребения. Инцидент произошёл в штате Андхра-Прадеш, сообщает издание Sakshi.

Местный глава лично осмотрел неизвестного, пролежавшего под деревом два дня без сознания. Чиновник решил, что он мёртв и дал распоряжение похоронить его, пока тело не начало разлагаться.

На кладбище вырыли могилу, но к этому момент индус "ожил". Его сразу доставили в лазарет, там ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники полиции расследуют все обстоятельства инцидента.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш женщина вернулась домой спустя неделю после своих "похорон".

Полиция обнаружила чемодан с трупом 24-летней женщины. Предполагаемые родственники покойной опознали тело "своей дочери" и совершили похоронную церемонию.

Позже женщина вернулась домой и рассказала, что всё это время находилась в соседнем городе, не предупредив семью об отъезде.