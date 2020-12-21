Сотни уголовных дел о дезертирстве возбуждены в Армении

В Армении возбудили почти 900 уголовных дел о дезертирстве и неисполнении приказов.

Как сообщает издание info24.ru, дела были возбуждены по таким статьям, как неисполнение приказов, нарушение правил службы, дезертирство и халатность. Всего по этим статьям возбуждено 882 уголовных дела.

Десяткам граждан уже предъявлены обвинения, и число фигурантов уголовных дел в будущем будет только расти.

Отмечается, что дела возбуждены как в отношении рядовых бойцов, так и офицеров. Поводом для возбуждения ряда дел стали публикации в СМИ.