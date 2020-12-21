В Иванове двое взрослых и двое несовершеннолетних скончались от отравления угарным газом.
Как сообщает "Интерфакс", тела погибших были обнаружены в квартире одного из многоквартирных домов по улице Калинцева 20 декабря. По предварительным данным, причиной смерти пострадавших стало отравление угарным газом.
Среди погибших — пятилетний мальчик и пятнадцатилетняя девочка.
В настоящее время следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Правоохранители осматривают место происшествия и изымают газовое оборудование для экспертизы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.