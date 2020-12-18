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На Ямале с дрейфующей льдины спасли двух мужчин

Происшествия

На Ямале с дрейфующей льдины спасли двух местных жителей. Их обнаружили нефтяники.

Как сообщает издание yamal-region.tv, пострадавшие ехали по льду Обской губы на снегоходе и попали в трещину. Снегоход стал тонуть, а сами мужчины успели спрыгнуть на отколовшуюся льдину.

Сигнал бедствия поступил ночью 17 декабря, и почти в течение суток спасатели пытались определить координаты пострадавших. Их искали и с воздуха, но обнаружить мужчин удалось нефтяникам, которые также были задействованы в поисках.

Пострадавших подняли на борт ледокола "Александр Санников", сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Автор: Максим Щегольков
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