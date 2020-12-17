Коллекторы похитили мужчину из ресторана в Петербурге

В Санкт-Петербурге коллекторы похитили из ресторана мужчину. По некоторым данным, он является должником.

Как сообщает издание lenta. ru, трое неизвестных мужчин вывели посетителя из здания ресторана "Токио Сити", насильно усадили в авто и уехали. Инцидент попал на записи видеокамер.

Позже всех участников инцидента задержали правоохранители, это произошло неподалёку от места происшествия. Похитители во время задержания назвали себя коллекторами. По некоторым данным, потерпевший является должником.

Всех участников "похищения" задержали и доставили в отдел полиции.