Учитель весь урок держала ученика запертым в тумбочке

В Волгограде учительница на протяжении урока держала запертым в тумбочке 14-летнего ученика.

Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл в ноябре. Подросток на перемене забрался в тумбочку, находившуюся в классе. Позже, когда начался урок, учитель на протяжении 40 минут не выпускала из тумбочки школьника, называя его "Диогеном в бочке".

По факту произошедшего мать ученика обратилась в местный департамент образования. В настоящее время по заявлению женщины проводится проверка. В мэрии пояснили, что по результатам разбирательства виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.