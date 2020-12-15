При пожаре в башкирском селе Ишбулдино погибли 11 человек

Сегодня ночью пожар унёс 11 жизней в башкирском селе Ишбулдино.

По данным регионального МЧС, огонь в частном пансионате вспыхнул в районе полуночи. На момент прибытия пламя распространилось на площади в 162 кв. м. На тушение ушло четыре часа.

"Спасти удалось четыре человека. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших", — сообщили спасатели.

По данным ТАСС, пансионат для престарелых не имел лицензии на размещение постояльцев.