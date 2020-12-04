Из Украины в Россию пытались прорваться трое вооружённых

В Россию из Украины пытались прорваться трое вооружённых. При задержании они оказали сопротивление.

Как сообщают "Известия", попытку незаконного пересечения государственной границы пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Между нарушителями и пограничниками завязалась перестрелка, в результате которой один из нападавших был ранен, двое других скрылись на территории Украины.

В настоящий момент по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные действия.

По некоторым данным, украинские пограничники заявили, что выстрелов вблизи российской границы не фиксировали.