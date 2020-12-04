В Россию из Украины пытались прорваться трое вооружённых. При задержании они оказали сопротивление.
Как сообщают "Известия", попытку незаконного пересечения государственной границы пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Между нарушителями и пограничниками завязалась перестрелка, в результате которой один из нападавших был ранен, двое других скрылись на территории Украины.
В настоящий момент по факту произошедшего проводятся оперативно-следственные действия.
По некоторым данным, украинские пограничники заявили, что выстрелов вблизи российской границы не фиксировали.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.