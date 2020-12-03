Директора лицея оштрафовали за родительское собрание в пандемию

В Алтайском крае директора лицея приговорили к штрафу за проведение родительского собрания в период пандемии коронавируса.

Как сообщает портал bankfax. ru, речь идёт о директоре барнаульского лицея № 86 Ирине Агафоновой.

В публичной копии постановления суда указано, что собрание проводилось в 18:30 по местному времени, однако дата не указана. Издание отмечает, что в это время занятия не проводятся, и в школах остаётся очень мало учеников. Однако именно в это время учреждение посетил специалист Роспотребнадзора, который и заметил, что в лицее проводится родительское собрание.

Агафонова от обвинений не отказалась и раскаялась. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа, сумма которого не раскрывается. Известно, что как должностному лицу, женщине грозил штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей.