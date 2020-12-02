В Якутии при обрушении породы на руднике погиб человек

В Якутии в результате обрушения породы на руднике погиб сотрудник предприятия.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в посёлке Югорёнок. В очистном заборе рудника "Дуэт" во время добычи руды произошло обрушение четырёх кубических метров породы скального грунта.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один из сотрудников организации. Его тело было поднято на поверхность горноспасателями.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) отметили, что работа рудника не была приостановлена.