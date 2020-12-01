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В нижегородской школе проводят проверку после применения силы к ученику

Происшествия

В Нижнем Новгороде организована проверка в одной из школ из-за конфликта, участниками которого стали пятиклассник и сотрудница учреждения.

Как сообщает портал live24.ru, инцидент удалось заснять одному из учеников школы. На кадрах видно, как женщина силой удерживает пятиклассника и оскорбляет его. Позже к конфликтующим присоединилась ещё одна женщина, которая собрала вокруг себя очевидцев и потребовала от них удалить сделанные на телефоны видеозаписи.

По некоторым данным, все началось с конфликта двух школьников, который попытались пресечь взрослые. Отмечается, что женщина, которая удерживала пятиклассника, работает в школе вахтёром.

В настоящее время по факту случившегося региональное Минобразования проводит проверку.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ирина Гусакова
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