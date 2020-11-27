На Алтае мужчина убил собственную мать и спрятал её тело в снегу

В Алтайском крае мужчина в ходе конфликта убил свою пожилую мать, а её тело спрятал в сугробе на придомовом участке.

Как сообщает портал amic. ru, трагедия произошла в Локтевском районе 25 ноября. Житель одной из бывших советских республик поругался со своей престарелой 86-летней матерью. В порыве злости он схватил нож и нанёс несколько ударов по женщине. От полученных травм несчастная скончалась на месте. Бездыханное тело матери сын-убийца вытащил на улицу и засыпал снегом на придомовом участке.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.