Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Сергей Жорин объяснил, почему жена Ефремова подала на развод
Саратовским медикам разрешат не платить за транспорт и детские сады
Акимова и Халили не смогли выиграть спринт на Кубке России по биатлону
В Японии создали атомные часы, способные работать 16 млрд лет
СБР подтвердил коронавирус у Бабикова
Археологи раскрыли реальный рост библейского Голиафа
Путин поставил задачу по регулированию "удалёнки"
Слуцкер рассказала, как Юдашкин боролся с раком
Выборы не признаём, но денег хотим: грузинская оппозиция снова удивляет

В Красноярском крае пенсионерка угрожала взорвать отдел полиции

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Красноярском крае пожилая женщина позвонила в отдел полиции и сообщила, что взорвёт здание, в котором он располагается.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Нижнеингашском районе. В местный отдел полиции позвонила неизвестная женщина и сообщила, что собирается взорвать здание отдела при помощи запрещённых устройств. Правоохранители обследовали здание, однако никаких взрывных устройств найдено не было.

Правоохранители установили, что к преступлению причастна 64-летняя местная жительница. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
СБР подтвердил коронавирус у Бабикова
В Перми банда подростков совершала угоны, кражи и грабежи
Археологи раскрыли реальный рост библейского Голиафа
Путин поставил задачу по регулированию "удалёнки"
Слуцкер рассказала, как Юдашкин боролся с раком
Выборы не признаём, но денег хотим: грузинская оппозиция снова удивляет
Марадона до сих пор входит в тройку лучших бомбардиров "Наполи"
Бойфренд Бузовой получил увечье в "бою"
В древнеегипетской мумии обнаружили необычный "амулет"
"Право на офлайн": в Госдуме обсуждают закон об "удалёнке"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный

Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.

Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Российский шоу-бизнес
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Здоровье
Врач перечислил смертельные симптомы коронавируса
Новости футбола
Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова
Игорь Буккер В египетском храме нашли неизвестные созвездия Игорь Буккер Любовь Степушова Канадские украинцы нашли способ наказать Лукашенко Любовь Степушова Олег Артюков Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске Олег Артюков
Комментарии
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Тело туриста два дня пролежало в отеле Турции
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников