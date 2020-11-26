В Красноярском крае пенсионерка угрожала взорвать отдел полиции

В Красноярском крае пожилая женщина позвонила в отдел полиции и сообщила, что взорвёт здание, в котором он располагается.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Нижнеингашском районе. В местный отдел полиции позвонила неизвестная женщина и сообщила, что собирается взорвать здание отдела при помощи запрещённых устройств. Правоохранители обследовали здание, однако никаких взрывных устройств найдено не было.

Правоохранители установили, что к преступлению причастна 64-летняя местная жительница. В отношении неё возбуждено уголовное дело.