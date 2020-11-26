В Перми банда подростков совершала угоны, кражи и грабежи

В Перми подростки сколотили банду и занимались угонами, кражами и грабежами. На их счету более 20 преступлений.

Как сообщает портал rifey.ru, в 2018–2019 годах подростки совершили 15 краж, грабёж и угон автомобиля. Кроме того, несовершеннолетние трижды ограбили магазины косметики и бытовой химии, а один из преступников ограбил собственную бабушку. Также члены банды промышляли тем, что крали велосипеды из подъездов и аккумуляторы в автомобилях.

Помимо этого, бандиты совершили три разбойных нападения. Одной из их жертв стала женщина, которую подростки ударили битой по голове, отняли у неё телефон, ювелирные украшения и продукты.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении подозреваемых завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.