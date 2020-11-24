Мошенники вынудили учительницу взять кредиты и сделать интимные фото

В Красноярске молодая учительница стала жертвой мошенников: женщина влезла в кредиты и отправила аферистам свои обнажённые фото.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в октябре этого года. На номер учительницы поступил звонок, мужчина представился работником банка и заявил, что с её счёта неизвестные пытаются похитить деньги. Со слов "менеджера", для того чтобы избежать пропажи средств, нужно их срочно снять.

Позже звонящий заявил, что учительнице нужно исчерпать кредитный лимит. Далее женщина взяла два кредита на 300 и 100 тысяч рублей, а также кредитную карту на 30 тысяч рублей. Все средства она перевела аферистам.

Фото ню для "биометрии"

Далее "работники банка" заявили женщине, что ей необходимо сделать биометрию, для чего нужно сделать фото полностью обнажённой и отправить им. Учительница повелась и на эту уловку мошенников.

В итоге женщина получила сообщение, в котором от неё требовали 600 тысяч рублей, иначе её голые фото "сольют" в интернет. Только тогда педагог поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что уже найдены и другие жертвы аферистов.