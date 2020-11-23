В Петербурге шеф-редактор журнала Generation Карина Азоян ударила ножом знакомого, который набросился на неё с кулаками.
Инцидент произошёл в ночь на 22 ноября в одной из питерских квартир. Девушка и её приятель распивали спиртное, и в какой-то момент у них возник конфликт. По информации издания flashnord. com, 27-летний молодой человек набросился на Азоян с кулаками. Защищаясь журналистка ударила парня ножом.
Девушку доставили в отделение полиции, где в отношении неё составили протокол за употребление наркотиков. Пострадавший находится в больнице
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.