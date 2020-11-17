Ссора вахтовиков в Магадане закончилась поножовщиной

В Магадане вахтовик попытался зарезать своего коллегу в ходе внезапно возникшей ссоры.

В общежитии для вахтовиков, расположенном на набережной реки Магаданки, 14 ноября возник конфликт между работниками из Тывы и Воронежской области. В результате один из вахтовиков схватил нож и нанёс своему оппоненту несколько ударов в область груди.

Как сообщает портал magadanmedia.ru, выходец из Тывы хотел убить своего визави, однако его планам помешали прибывшие на место сотрудники полиции. Кроме того, пострадавшего спасло то, что ему своевременно была оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.