В Твери задержали пособника сирийских террористов

В Твери задержали уроженца Таджикистана, которого обвиняют в пособничестве террористам.

По версии следствия, в апреле и мае 2016 года 21-летний молодой человек общался в соцсетях мужчиной из Сирии, который принимал участие в деятельности запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" и публично призывал к терроризму.

Как сообщает ТАСС, парень стал оказывать содействие террористу в его преступной деятельности.

Сотрудники тверского управления ФСБ совместно с коллегами из Смоленской области провели операцию по задержанию подозреваемого. На тот момент он находился в Вязьме. Сейчас мужчина заключён под стражу.