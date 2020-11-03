В Копейске в исправительной колонии №6 произошёл пожар

В исправительной колонии №6 в Копейске произошёл пожар. Очевидцы сообщают, что столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров.

Как сообщает портал 74.ru, в самом исправительном учреждении рассказали, что на возгорание произошло на территории колонии в металлическом баке — тлели бытовые отходы. На место прибыл пожарный расчёт колонии и самостоятельно ликвидировал возгорание и задымление. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что в 2012 году в этой колонии прошли массовые беспорядки. В 2014 году начальника учреждения Дениса Механова осудили за злоупотребление полномочиями и изготовление оружия. В феврале прошлого года в соцсетях появилась информация о возгорании на территории колонии №6, однако в региональном ФСИН тогда сообщили, что это были учения.