Не выходившая на связь с 26 октября писательница Кира Измайлова обнаружена мёртвой в своей столичной квартире.
Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, с женщиной никто не мог связаться порядка недели, 26 октября с ней последний раз общалась сестра. Она же обратилась в полицию.
Дверь в квартиру писательницы была не заперта, её тело обнаружили на кухне. Правоохранители предполагают, что женщина была мертва уже в течение нескольких дней. Причины её смерти пока не известны.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.