В московской квартире найдена мёртвой писательница Кира Измайлова

Не выходившая на связь с 26 октября писательница Кира Измайлова обнаружена мёртвой в своей столичной квартире.

Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, с женщиной никто не мог связаться порядка недели, 26 октября с ней последний раз общалась сестра. Она же обратилась в полицию.

Дверь в квартиру писательницы была не заперта, её тело обнаружили на кухне. Правоохранители предполагают, что женщина была мертва уже в течение нескольких дней. Причины её смерти пока не известны.