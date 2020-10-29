В Дмитровграде неизвестный надругался над 10-летней девочкой

В Дмитровграде Ульяновской области неизвестный надругался над 10-летней девочкой.

Происшествие случилось 29 октября. Жители одного из многоквартирных домов обнаружили в лифте 10-летнюю девочку без сознания. Позже врачи установили, что ребёнок подвергся изнасилованию. В настоящее время оперативники проводят следственные мероприятия.

Как сообщает портал ulyanovsk. express, о произошедшем было доложено губернатору. Он потребовал немедленно найти преступника.