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В Дмитровграде неизвестный надругался над 10-летней девочкой

В Дмитровграде Ульяновской области неизвестный надругался над 10-летней девочкой.

Происшествие случилось 29 октября. Жители одного из многоквартирных домов обнаружили в лифте 10-летнюю девочку без сознания. Позже врачи установили, что ребёнок подвергся изнасилованию. В настоящее время оперативники проводят следственные мероприятия.

Как сообщает портал ulyanovsk. express, о произошедшем было доложено губернатору. Он потребовал немедленно найти преступника.

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