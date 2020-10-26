В Бурятии мужчина сгорел в кабине фуры

В Улан-Удэ водитель большегруза погиб при пожаре в салоне своего автомобиля.

Трагедия произошла утром 25 октября. Спасателям поступил сигнал о возгорании фуры. Когда огнеборцы прибыли на место, они увидели, что из кабины большегрузного автомобиля валит густой чёрный дым.

Пожарным удалось потушить пламя за несколько минут. Когда они осматривали кабину, обнаружили тело погибшего мужчины.

Как сообщает портал sever138.ru, возможной причиной трагедии могло стать то, что водитель курил в салоне автомобиля.