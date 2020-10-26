Ребёнок погиб, случайно выстрелив себе в грудь на своём дне рождения

В штате Техас, США, трёхлетний ребёнок погиб, случайно выстрелив себе в грудь во время празднования своего дня рождения.
Об этом сообщает Управление шерифа округа Монтгомери.
Согласно опубликованному полицейскими пресс-релизу, малыш подобрал пистолет, "случайно выпавший из кармана одного из взрослых гостей".
"Играя в карты в доме гости услышали выстрел. Мальчика доставили в ближайшую пожарную часть, где он позже скончался от полученных ран", — написано в документе.
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