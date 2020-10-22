В Санкт-Петербурге фура ехала два километра с мёртвым водителем

В Петербурге фура проехала два километра с умершим водителем, пока не врезалась в отбойник.

Инцидент произошёл утром 21 октября. На кольцевой автодороге умер 48-летний водитель, который управлял грузовиком Volvo.

По словам очевидцев, автомобиль мотало из стороны в сторону, после чего фура по касательной задела иномарку и врезалась в отбойник.

Как сообщает портал sm. news, водитель иномарки не пострадал. Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранители.