В Нижнем Тагиле во время томографии умерла пенсионерка

В Нижнем Тагиле в городской больнице во время компьютерной томографии умерла 80-летняя пациентка.

Инцидент произошёл 19 октября. В этот день скорой в больницу доставили пациентку 80 лет в тяжёлом состоянии. После осмотра у реаниматолога женщину отправили на компьютерную томографию. Во время обследования у пенсионерки произошла внезапная остановка сердца. Медики провели реанимацию, но она не помогла, пациентка скончалась.

Как сообщает портал e1. ru, в городскую больницу №1 поступают пациенты с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус.