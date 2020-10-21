Из колонии под Иркутском сбежали двое заключённых

Из колонии-поселения сбежали двое заключённых, осужденных за мошенничества и кражи. В апреле в этой колонии прошли массовые беспорядки.

Инцидент произошёл 20 октября. Сотрудники колонии обнаружили отсутствие осужденных Николая Лиханова и Анатолия Сентякова.

В августе этого года из этой же колонии сбежал осужденный за грабёж заключённый, его поиски до сих пор продолжаются.

Как сообщает ТАСС, беглецы могут находится в городах Свирске, Нижнеудинске, Братске, Зиме.