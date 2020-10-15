На Урале высадили из трамвая пенсионера, отказавшегося надеть маску

В Екатеринбурге пенсионера высадили из трамвая из-за того, что он отказывался надеть маску.

Инцидент произошёл 14 октября. Пассажир трамвая отказывался надевать маску. Кондуктор и водитель общественного транспорта, будучи ответственными за соблюдение санитарных норм в салоне, прекратили выполнять свои обязанности до тех пор, пока пожилой мужчина не наденет средство защиты. Кроме того, работники транспорта вызвали полицейских.

Автобус не двигался полчаса, ситуация в салоне накалялась. Пенсионер стоял на своём, доказывая, что не обязан носить маску. Как сообщает портал tagilcity. ru, через некоторое время на место инцидента прибыли полицейские, которые вывели настойчивого пенсионера на улицу, а трамвай продолжил движение.