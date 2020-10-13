В Ялте несовершеннолетнюю девочку госпитализировали с алкогольным отравлением после того, как её напоила мать.
Как сообщает "Комсомольская правда", мать и дочь вышли на прогулку по побережью и решили выпить шампанского. В итоге мать позволила десятикласснице выпить несколько бокалов игристого напитка, в результате чего девочка упала в обморок. Она была доставлена в медучреждение с алкогольным отравлением.
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