В Ялте туристка напоила несовершеннолетнюю дочь до потери сознания

В Ялте несовершеннолетнюю девочку госпитализировали с алкогольным отравлением после того, как её напоила мать.

Как сообщает "Комсомольская правда", мать и дочь вышли на прогулку по побережью и решили выпить шампанского. В итоге мать позволила десятикласснице выпить несколько бокалов игристого напитка, в результате чего девочка упала в обморок. Она была доставлена в медучреждение с алкогольным отравлением.

Мать девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.