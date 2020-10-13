Нижегородского стрелка нашли мёртвым

Полицейские обнаружили тело 18-летнего парня, застрелившего троих человек под Нижним Новгородом.

Тело стрелка было найдено в лесополосе неподалёку от деревни Большеорловское, где ранее произошла стрельба.

В поисках преступника были задействованы ОМОН, СОБР, Росгвардия, сотрудники Следственного комитета и экстренные службы. Труп нашли около семи часов утра.

Как сообщает "Коммерсантъ", для установления причин, мотивов и психического состояния погибшего в момент преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

По предварительной информации, стрелок покончил с собой. Рядом с его телом были найдены два охотничьих ружья.

Некоторые источники сообщают, что Даниил Монахов планировал устроить кровавую бойню ещё со школы. Одноклассники рассказали, что он был нелюдим, интересовался темой Колумбайна и питал нездоровый интерес к оружию. Сообщается, что учась в девятом классе, молодой человек планировал теракт в школе, однако об этом стало известно ФСБ, тогда Монахова поставили на учёт.

Напомним, стрельба в деревне Большеорловское Нижегородской области произошла 12 октября. Молодой человек расстрелял пассажирский автобус. Погибли трое мужчин, ещё три человека пострадали.