В Брянске ночью девочка выпала из окна четвёртого этажа

В Брянске ночью из окна четвёртого этажа выпала 12-летняя девочка.

Как сообщает портал bryansktoday. ru, школьница выжила, но получила серьезные травмы.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. В то же время официальной информации о происшествии пока не поступало.

Сообщается, что в данный момент девочка находится в медучреждении.

По информации портала avchernov. ru, семья девочки переехала в Брянск из Калужской области и в течение пяти лет снимает квартиру в доме, где произошёл инцидент. Отмечено, что в момент происшествия девочка могла находиться дома одна.