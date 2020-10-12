В Брянске ночью из окна четвёртого этажа выпала 12-летняя девочка.
Как сообщает портал bryansktoday. ru, школьница выжила, но получила серьезные травмы.
В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. В то же время официальной информации о происшествии пока не поступало.
Сообщается, что в данный момент девочка находится в медучреждении.
По информации портала avchernov. ru, семья девочки переехала в Брянск из Калужской области и в течение пяти лет снимает квартиру в доме, где произошёл инцидент. Отмечено, что в момент происшествия девочка могла находиться дома одна.
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