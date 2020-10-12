На Красной площади задержали девушку с красно-белым зонтом

В столице девушку задержали за то, что она прогуливалась по Красной площади с зонтом в красно-белой расцветке.

По информации СМИ, таким образом девушка проводила акцию, которая связанна с протестами в Белоруссии.

В то же время, портал mockva.ru сообщает, что акция в поддержку протестов действительно проводилась, в ней приняли участие около 20 девушек, которые принесли с собой красные и белые зонты. Отмечается, что у одной из девушек был красно-белый зонт, который и привлёк внимание стражей порядка.

Как сообщает "Московский комсомолец", правоохранители доставили девушку в отделение, где провели с ней беседу, а затем отпустили.