Два российских военкора и их гид ранены в Нагорном Карабахе

Два российских журналиста и их гид были ранены в результате обстрела исторического кафедрального собора Газанчецоц в городе Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил МИД Армении.

По словам представителя ведомства, вместе российскими военкорами Юрием Котенком и Левоном Арзановым пострадал их гид, который также является гражданином России.

На момент публикации материала известно, что Котенок находится в критическом состоянии. За его жизнь борются врачи. Двое других россиян получили незначительные травмы.

Глава информационного центра правительства Армении Ованес Мовсисян ранее подтвердил, что российский журналист был срочно доставлен в больницу в Степанакерте, крупнейшем городе Нагорного Карабаха, где ему была сделана экстренная операция после ранения в результате теракта в Шуше.

Обстрелянный собор Казанчецоц Армянской Апостольской Церкви в Шуше — одна из самых культовых сохранившихся армянских церквей XIX века за сутки был атакован дважды.

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в нападении на собор. Баку отверг, что именно он стоял за этими нападениями.

"Азербайджанские войска не нападают на исторические, культурные и особенно религиозные здания и памятники", — заявили в Министерстве обороны страны.

Кадры, снятые на месте происшествия и полученные документальным каналом RT, RTD, показывают церковь и прилегающую территорию, усеянную обломками и мусором. В потолке здания также видна большая дыра.