В Житомирской области нашли тела трёх украинских военных

В селе под Житомиром обнаружены тела трёх украинских военных.

Как сообщает РИА Новости, трупы мужчин нашли на съёмной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено, телесных повреждений не выявлено.

На месте работают правоохранители и эксперты.

Отмечается, что все трое проходили службу по контракту и жили в одной квартире. Во время построения отсутствие военнослужащих обнаружили в части, после чего были организованы розыскные мероприятия. Коллеги-солдаты прибыли по месту жительства отсутствующих контрактников, где и обнаружили их тела без признаков жизни.