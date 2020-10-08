В селе под Житомиром обнаружены тела трёх украинских военных.
Как сообщает РИА Новости, трупы мужчин нашли на съёмной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено, телесных повреждений не выявлено.
На месте работают правоохранители и эксперты.
Отмечается, что все трое проходили службу по контракту и жили в одной квартире. Во время построения отсутствие военнослужащих обнаружили в части, после чего были организованы розыскные мероприятия. Коллеги-солдаты прибыли по месту жительства отсутствующих контрактников, где и обнаружили их тела без признаков жизни.
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