Девочка-подросток побила полицейского в Иркутске

Девочка-подросток побила полицейского в одном из иркутских магазинов.

Как сообщает портал 1line. info, три несовершеннолетних девушки зашли в магазин и украли там товар. Будучи уличёнными в краже, они попытались убежать, однако путь им преградил прибывший на место инцидента полицейский.

Во время задержания одна из девушек оказала сопротивление и нанесла несколько ударов стражу порядка.

В настоящее время в отношении нападавшей возбудили уголовное дело за применение насилия по отношению к представителю власти. В то же время Следственный комитет проводит проверку, правомерны ли были действия полицейского по отношению к несовершеннолетней.