В Петербурге школьник выпал из окна гимназии

В Петроградском районе Санкт-Петербурга из окна четвёртого этажа местной гимназии выпал ребёнок.

Как сообщает gazeta. ru, в настоящее время пострадавший ученик восьмого класса госпитализирован, на место инцидента вызваны врачи.

Известно, что администрация Петроградского района также подтвердила информацию о случившемся.

"Московский комсомолец" отмечает, что в настоящее время мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники Следственного комитета.