На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива нефти

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в районе разлива нефти на реке Хатанга на севере Красноярского края.

Как сообщает "Коммерсантъ", 1 октября к месту инцидента прибудут сотрудники прокуратуры и управления ГО ЧС. Специалисты установят причину аварии и оценят причинённый ущерб.

Инцидент произошёл 27 сентября во время перекачки сырой нефти. Её перегоняли через трубопровод от танкера до склада горюче-смазочных материалов. В какой-то момент из-за сильных волн судно от берега отбросило в сторону и трубопровод временный порвался.

Более тонны нефтепродуктов попало в реку и на почву. Ликвидировать последствия аварии затрудняет выпавший снег.