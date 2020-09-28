В Приморье молодые люди ограбили 25 гаражей

В Приморье предстанут перед судом молодые люди, грабившие гаражи и большегрузные автомобили.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники совершали кражи в январе и феврале текущего года. Для этой цели они арендовали автомобиль, с его помощью они быстро покидали места преступлений и перевозили награбленное имущество.

Установлено, что за два месяца преступникам удалось ограбить 25 гаражей, а также несколько большегрузных автомобилей, с которых злоумышленники похищали аккумуляторные батареи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след двух местных жителей 18 и 23 лет. Впоследствии они дали признательные показания. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.