В Омске задержана мошенница, разыскиваемая Интерполом

В Омске правоохранители задержали мошенницу, которую разыскивал Интерпол за совершение 107 преступлений.

Как сообщает пресс-служба МВД, женщина находилась в международном розыске с 2013 года. Задержать её удалось в омском аэропорту, при себе у неё был паспорт на чужое имя с вклеенной фотографией. Кроме того, установлено, что злоумышленница по поддельным документам получила вид на жительство в Израиле и израильские водительские права.

Семь лет назад задержанную приговорили к четырём годам колонии за совершение 107 эпизодов мошенничества: она оформляла кредиты на подставных лиц на общую сумму 161 304 000 рублей. Однако, на оглашение приговора женщина не явилась, затем она была объявлена в федеральный и международный розыск.

В настоящее время осужденная передана в Управлению ФСИН России по Омской области.